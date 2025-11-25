Матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс» начался с минуты молчания в память о Симоняне

Хоккеисты «Спартака» и «Ак Барса» перед началом матча FONBET чемпионата КХЛ почтили минутой молчания память олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна.

Игра проходит в Москве на арене «Мегаспорт». Фанаты московского клуба, в свою очередь, вывесили баннер, посвященный экс-нападающему футбольного «Спартака».

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР.

Симонян также возглавлял сборную СССР, одесский «Черноморец» и ереванский «Арарат», который привел к победам в чемпионате и Кубке СССР.