Матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» прерван из-за беспилотной опасности

Матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» прерван из-за беспилотной опасности. Игру приостановили в третьем периоде при счете 1:1, перед вынужденной паузой нижегородцы сравняли счет.

Ранее в воскресенье, 1 марта, было отложено начало матча футбольной Первой лиги «Черноморец» — «Торпедо», также было перенесено начало игры РПЛ «Сочи» — «Спартак».

23 февраля матч FONBET чемпионата КХЛ «Сочи» — ЦСКА был прерван после первого периода, встречу доиграют в Москве 11 марта.

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