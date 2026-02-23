Матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА завершен после первого периода

Матч между «Сочи» и ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ завершили после первого периода, сообщает пресс-служба КХЛ.

«В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч «Сочи» — ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — говорится в заявлении.

Ранее игру во дворце спорта «Большой» в Сочи прервали после первого периода при счете 0:0. Болельщиков, которые присутствовали на матче, призвали эвакуироваться с арены.

Матч должен был стартовать в 17.00 по московскому времени, но в итоге начался в 18.15 из-за угрозы атаки БПЛА.