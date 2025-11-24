Матч КХЛ между «Спартаком» и «Ак Барсом» начнется с минуты молчания в память о Симоняне

Перед матчем FONBET чемпионата КХЛ «Спартак» — «Ак Барс» будет объявлена минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никите Симоняне, сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча состоится во вторник в Москве на арене «Мегаспорт». Начало — в 19.30 по местному времени.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР.

Ранее сообщалось, что предстоящие матчи РПЛ и FONBET Кубка России будут посвящены памяти Симоняна и начнутся с минуты молчания. Аналогичная акция состоится перед началом игр 15-го тура чемпионата Армении.