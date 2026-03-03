Матч КХЛ между «Сочи» и «Локомотивом» перенесен из Сочи в Ярославль

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Локомотивом» перенесен из Сочи в Ярославль, сообщается в Telegram-канале лиги.

Встреча запланирована на 4 марта. Номинальными хозяевами останутся сочинцы.

23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников был прерван после первого периода матч «Сочи» — ЦСКА. Позднее встреча была перенесена в Москву, она продолжится со второго периода 11 марта. Также прерывался домашний матч «Сочи» против «Торпедо», но он был доигран в тот же день и завершился победой хозяев (5:1).

«Локомотив» с 89 очками возглавляет таблицу Западной конференции. «Сочи» с 42 очками замыкает турнирную таблицу конференции, занимая 11-е место.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max