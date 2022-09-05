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5 сентября, 11:23

Матч «Динамо» с «Ак Барсом», который пройдет 16 сентября, перенесен из Минска в Казань

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Матч минского «Динамо» с «Ак Барсом», который должен пройти 16 сентября, перенесен из Минска в Казань.

«В связи с обращением минского «Динамо» о невозможности проведения домашнего матча 16 сентября на «Минск-Арене», а также по согласованию с «Ак Барсом», Лига приняла решение о переносе матча «Динамо» Минск — «Ак Барс» в Казань. В этой игре хозяином встречи будет команда из Белоруссии», — говорится в заявлении КХЛ.

Игра 16 сентября между командами пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены».

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/05/501768.html
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