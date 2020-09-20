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Матч «Динамо» Рига — «Торпедо» перенесен. У гостей — четыре человека с коронавирусом

21:54
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Руководство «Торпедо» уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили ковид у четырех человек, сообщает сайт лиги.

Игроков и сотрудников клуба с симптомами ОРВИ и отрицательными тестами ПЦР поместили в изоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование методом ПЦР, а также серологическое исследование (на наличие иммуноглобулинов).

В связи с тем, что у «Торпедо» часть игроков основной команды помещены в изоляцию, и будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодежной команды, было принято решение о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо», который должен был состояться 22 сентября.

У пяти представителей рижского «Динамо» подтвержден диагноз на коронавирус, в данный момент все они изолированы.

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