Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — «Нефтехимик», который должен был состояться в пятницу 11 сентября, перенесен, сообщает сайт лиги.

По прилету в Ригу хоккеисты «Нефтехимика» прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2. У семи игроков выявлены первично положительные результаты.

Команда «Нефтехимик» вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдет дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG.

Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды.

О дате и времени переноса матча «Динамо» Рига — «Нефтехимик» Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно.