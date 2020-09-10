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Матч «Динамо» Рига — «Нефтехимик» перенесен. Семь игроков команды из Нижнекамска сдали положительные тесты на коронавирус

10 сентября 2020, 23:49
Семь игроков &quot;Нефтехимика&quot; сдали положительные тесты на коронавирус. Фото ХК "Нефтехимик"., photo.khl.ru
Семь игроков &quot;Нефтехимика&quot; сдали положительные тесты на коронавирус. Фото ХК "Нефтехимик"., photo.khl.ru
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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — «Нефтехимик», который должен был состояться в пятницу 11 сентября, перенесен, сообщает сайт лиги.

По прилету в Ригу хоккеисты «Нефтехимика» прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2. У семи игроков выявлены первично положительные результаты.

Команда «Нефтехимик» вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдет дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG.

Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды.

О дате и времени переноса матча «Динамо» Рига — «Нефтехимик» Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/10/472586.html

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