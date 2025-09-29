Матч «Динамо» — «Нефтехимик» начался на 10 минут позже из-за проблем с освещением

Начало матча FONBET чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Нефтехимиком» было отложено из-за проблем с освещением.

Игра проходит на «ВТБ-Арене» в Москве. Матч должен был начаться в 19.30 по местному времени, однако стартовал с задержкой в 10 минут. Спустя две минуты свет на арене вновь погас. Игру приостановили и возобновили еще через три минуты.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ за нарушение требований к освещению во время матча на принимающий клуб может быть наложен штраф в размере 500 тысяч рублей за каждый инцидент.