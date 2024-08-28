Матч «Динамо» 15 сентября в КХЛ перенесен на более позднее время из-за игры футбольного клуба
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал «СЭ» о переносе матча КХЛ против минского «Динамо» на более позднее время.
— Матч перенесен с 17:00 на 19:30, — сказал Сопин «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что 15 сентября футбольное и хоккейное «Динамо» впервые в эпоху Fan ID сыграют на «ВТБ Арене» в один день. Футбольная команда примет «Ахмат» в 14.15 (мск).
При этом на официальном сайте КХЛ, а также хоккейного «Динамо» время изменено на 19:30, однако на официальном сайте минчан старт встречи назначен на 19:00.
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|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
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|0
|0
|6
|Барыс
|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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5.09
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|3.09
|17:00
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Металлург Мг – Локомотив
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