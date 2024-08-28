Матч «Динамо» 15 сентября в КХЛ перенесен на более позднее время из-за игры футбольного клуба

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал «СЭ» о переносе матча КХЛ против минского «Динамо» на более позднее время.

— Матч перенесен с 17:00 на 19:30, — сказал Сопин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 15 сентября футбольное и хоккейное «Динамо» впервые в эпоху Fan ID сыграют на «ВТБ Арене» в один день. Футбольная команда примет «Ахмат» в 14.15 (мск).

При этом на официальном сайте КХЛ, а также хоккейного «Динамо» время изменено на 19:30, однако на официальном сайте минчан старт встречи назначен на 19:00.