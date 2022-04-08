Матч ЦСКА — СКА закончился массовой потасовкой

ЦСКА в Москве проиграл СКА в четвертом матче серии финала Запада (2:3).

Матч закончился массовой потасовкой после борьбы у борта за шайбу. Болельщики ЦСКА освистали команду соперника.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.