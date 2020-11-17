В связи с обращением Федерации хоккея России о необходимости своевременной и качественной подготовки «ЦСКА Арены» к проведению Кубка Первого канала в условиях сложной эпидемиологической ситуации, КХЛ в соответствии со статьей 55 спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата ЦСКА — «Локомотив», сообщает сайт лиги.

Игра изначально должна была пройти 13 декабря. Теперь матч пройдет 12-го числа.

Кубок Первого канала должен пройти с 17 по 20 декабря в Москве. В российском этапе Еврохоккейтура традиционно принимают участие сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции.