КХЛ перенесла время начала матча регулярного чемпионата между «Барысом» и «Авангардом», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Матч состоится 11 января 2020 года. Время начала перенесено на 13.30 по московскому времени. Ранее планировалось, что игра начнется в 14.00.

Такое решение принято в соответствии с пп 3.2 п.3 статьи 53 спортивного регламента КХЛ для организации прямой трансляции на телевизионных каналах КХЛ ТВ.