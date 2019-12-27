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Матч «Барыс» — «Авангард» начнется на полчаса раньше, чем планировалось

12:06
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КХЛ перенесла время начала матча регулярного чемпионата между «Барысом» и «Авангардом», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Матч состоится 11 января 2020 года. Время начала перенесено на 13.30 по московскому времени. Ранее планировалось, что игра начнется в 14.00.

Такое решение принято в соответствии с пп 3.2 п.3 статьи 53 спортивного регламента КХЛ для организации прямой трансляции на телевизионных каналах КХЛ ТВ.

Дополнительная информация

https://www.hcbarys.kz/news/item/perenos-vremeni-nachala-matcha-barys-avangard/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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