Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» состоится 17 января в Казани на льду «Татнефть Арены», сообщает официальный сайт «Ак Барса». Начало матча в 19.00 по московскому времени.

Ранее лига перенесла матч из Нур-Султана по соображениям безопасности из-за нестабильной обстановки в Казахстане. Матч между «Барысом» и «Ак Барсом» станет единственной январской игрой чемпионата КХЛ, которая пройдет в Казани.