Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Матч «Барыс» — «Ак Барс» состоится в Казани 17 января

17:24
Теги:

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» состоится 17 января в Казани на льду «Татнефть Арены», сообщает официальный сайт «Ак Барса». Начало матча в 19.00 по московскому времени.

Ранее лига перенесла матч из Нур-Султана по соображениям безопасности из-за нестабильной обстановки в Казахстане. Матч между «Барысом» и «Ак Барсом» станет единственной январской игрой чемпионата КХЛ, которая пройдет в Казани.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21807

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
0
Реклама