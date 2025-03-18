Матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев» начался с минуты молчания в память о Малыхине

Матч FONBET чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» начался с минуты молчания в память о Федоре Малыхине. Бывший хоккеист екатеринбургской команды умер в 34 года.

Кроме «Автомобилиста» Малыхин в КХЛ выступал за «Ак Барс», с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Гагарина, «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард».

Форвард провел в КХЛ 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.