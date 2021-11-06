Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Динамо» пройдет со зрителями, информирует пресс-служба омского клуба. Встреча состоится на «Арене Балашиха», начало — в 17:00.

Для прохода на арену необходим QR-код вакцинированного/переболевшего или отрицательный ПЦР-тест.

«Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Динамо» — на четвертой строчке на «Западе».

Напомним, президент России Владимир Путин объявил в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни из тяжелой ситуации с коронавирусом.