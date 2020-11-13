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Матч «Авангард» — «Ак Барс» пройдет в Москве со зрителями

13:29
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«Авангард» проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» на «ВТБ Арене», сообщается на официальном сайте омичей.

Юбилейный матч в честь 70-летия «Авангарда» пройдет 23 ноября. Также на эту игру пустят болельщиков.

«Мы приготовили большой сюрприз для болельщиков: так как мы не можем провести матч со зрителями в Подмосковье, мы проведем его в Москве на новой «ВТБ Арене», — приводит слова председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова официальный сайт клуба.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/40405/

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