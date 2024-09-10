Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» перенесли на 6 февраля
КХЛ сообщила об изменении даты проведения матча между «Ак Барсом» и «Автомобилистом».
Игра должна была пройти 19 октября. В связи с невозможностью проведения матча в Казани в эту дату, игру перенесли на 6 февраля 2025 года. Команды согласовали перенос.
После трех матче «Автомобилист» (4 очка) занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (2) идет десятым на Востоке.
Источник: КХЛ
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|2
|1
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|2
|0
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|Трактор
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|1
|2
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|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|9
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
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|3
|1
|11
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
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|2
|0
|2
|0
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|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
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|3
|2
|1
|5
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
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|3
|2
|1
|4
|5
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|3
|1
|2
|3
|7
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
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|10.09
|19:30
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