Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» перенесли на 6 февраля

КХЛ сообщила об изменении даты проведения матча между «Ак Барсом» и «Автомобилистом».

Игра должна была пройти 19 октября. В связи с невозможностью проведения матча в Казани в эту дату, игру перенесли на 6 февраля 2025 года. Команды согласовали перенос.

После трех матче «Автомобилист» (4 очка) занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (2) идет десятым на Востоке.