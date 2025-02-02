Матч «Адмирал» — «Сибирь» начнется в 11:15 по московскому времени

Матч «Адмирал» — «Сибирь» в FONBET Чемпионате КХЛ начнется в 11:15 по московскому времени, сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

На «Фетисов Арене» устранили неполадки после отключения света. Игра должна была начаться в 10.00 мск.

«Да будет свет», — говорится в телеграм-канале клуба из Владивостока.