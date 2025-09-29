Мать Овечкина приняла участие в символическом вбрасывании перед матчем «Динамо» — «Нефтехимик»

Мать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Татьяну чествовали перед матчем FONBET чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Нефтехимиком», сообщает ТАСС.

Татьяна Овечкина была приглашена на игру и приняла участие в символическом вбрасывании шайбы. Она является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и 6-кратной чемпионкой Европы по баскетболу. С 1967 по 1982 год Татьяна выступала за баскетбольное «Динамо».

Александр Овечкин играл за хоккейное «Динамо» с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13. В апреле 2025 года он стал рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. За 20 сезонов в НХЛ на счету 40-летнего россиянина 897 заброшенных шайб.