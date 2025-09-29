Хоккей
29 сентября, 19:55

Мать Овечкина приняла участие в символическом вбрасывании перед матчем «Динамо» — «Нефтехимик»

Алина Савинова

Мать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Татьяну чествовали перед матчем FONBET чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Нефтехимиком», сообщает ТАСС.

Татьяна Овечкина была приглашена на игру и приняла участие в символическом вбрасывании шайбы. Она является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и 6-кратной чемпионкой Европы по баскетболу. С 1967 по 1982 год Татьяна выступала за баскетбольное «Динамо».

Александр Овечкин играл за хоккейное «Динамо» с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13. В апреле 2025 года он стал рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. За 20 сезонов в НХЛ на счету 40-летнего россиянина 897 заброшенных шайб.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Нефтехимик
«Барыс» на своем льду победил «Адмирал»

Матч «Динамо» — «Нефтехимик» начался на 10 минут позже из-за проблем с освещением
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 10 8 2 16
2 Металлург Мг 10 7 3 16
3 Нефтехимик 10 7 3 14
4 Автомобилист 11 6 5 13
5 Трактор 10 5 5 12
6 Барыс 11 5 6 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 9 3 6 8
9 Адмирал 9 3 6 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 8 3 18
2 Торпедо НН 10 7 3 15
3 Динамо Мн 9 6 3 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 ЦСКА 10 5 5 11
6 СКА 9 5 4 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Сочи 9 4 5 9
9 Динамо М 9 4 5 9
10 Северсталь 9 4 5 8
11 Лада 10 1 9 3
Результаты / календарь
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
1.10 16:30
Авангард – Адмирал
 6 : 1
1.10 17:00
Салават Юлаев – Сибирь
 5 : 2
1.10 17:00
Автомобилист – Амур
 3 : 1
1.10 17:00
Барыс – Локомотив
 1 : 5
1.10 19:30
СКА – Торпедо НН
 - : -
1.10 19:30
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

