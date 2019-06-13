Мать Максима Соколова считает, что его жена спровоцировала своего сына на убийство

Мать экс-вратаря СКА Максима Соколова Нина прокомментировала убийство своей снохи Ирины. В совершении преступления подозревается сын хоккеиста, Максим Соколов-младший. Сообщалось, что он пытался покончить с собой. Сейчас он в реанимации.

— Я все не могу понять, что это за мама такая, что она там такого наговорила, чтобы сын кинулся на нее с ножом? Что можно было сказать сыну, который сдавал сегодня ЕГЭ, чтобы он ее зарезал! Чтобы взялся резать горло матери! - цитирует мать хоккеиста 78.ru со ссылкой на эфир Пятого канала. — Господи, ребенку только 18 лет исполнилось. Кошмар! В 5 лет у него был лейкоз — 70 процентов давали врачи, что умрет, 30 процентов только на жизнь было дано. Мама 9 месяцев спасала его в больнице. Господь его спас. Ребенок был хороший, скромный. И тут на тебе!

Сын зарезал мать. Трагедия в семье знаменитого вратаря, которая не укладывается в голове