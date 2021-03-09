Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Машина, которая пробила стену на паркинге, принадлежит известному хоккеисту

15:28
Владельцем автомобиля «Порше», который пробил стену паркинга и повис над землей, оказался хоккеист «Нефтехимика» Денис Казионов. Фото РЕН ТВ
Владельцем автомобиля «Порше», который пробил стену паркинга и повис над землей, оказался хоккеист «Нефтехимика» Денис Казионов. Фото РЕН ТВ
Теги:

Владельцем автомобиля «Порше», который пробил стену паркинга и повис над землей, оказался хоккеист «Нефтехимика» Денис Казионов, информирует «РЕН ТВ».

Ранее стало известно, что водитель «Порше», паркуясь на многоуровневой стоянке, пробил стену паркинга. Часть автомобиля застряла в стене и повисла над землей на высоте третьего этажа. Инцидент произошел в паркинге ЖК «Ривер парк» в Москве.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Казионов в нынешнем сезоне провел 41 матч в КХЛ в составе «Нефтехимика», набрав 9 (4+5) очков.

Ранее он также выступал за «Амур», «Автомобилист», «Кузню», «Трактор», «Северсталь», «Авангард», «Торпедо», «Сочи», «Магнитку» и минское «Динамо».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/810231-vladeltsem-probivshego-stenu-porsche-okazalsia-izvestnyi-khokkeist

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир