Машина, которая пробила стену на паркинге, принадлежит известному хоккеисту

Владельцем автомобиля «Порше», который пробил стену паркинга и повис над землей, оказался хоккеист «Нефтехимика» Денис Казионов, информирует «РЕН ТВ».

Ранее стало известно, что водитель «Порше», паркуясь на многоуровневой стоянке, пробил стену паркинга. Часть автомобиля застряла в стене и повисла над землей на высоте третьего этажа. Инцидент произошел в паркинге ЖК «Ривер парк» в Москве.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Казионов в нынешнем сезоне провел 41 матч в КХЛ в составе «Нефтехимика», набрав 9 (4+5) очков.

Ранее он также выступал за «Амур», «Автомобилист», «Кузню», «Трактор», «Северсталь», «Авангард», «Торпедо», «Сочи», «Магнитку» и минское «Динамо».