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Марьямяки: «Толванен, вероятно, скоро уедет из «Йокерита» в Северную Америку»

03:07
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:4).

«Конечно, трудно быть довольным после такого матча, где было столько удалений. Тем не менее мы играли лучше вчера, я могу гордиться за парней. Хороший вопрос, почему так много удалений сегодня, делали все, чтобы выиграть, но все это очень странно. Эли Толванен, вероятно, скоро уедет из команды в Северную Америку», — приводит слова Марьямяки официальный сайт КХЛ.

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