Марьямяки рассказал о переменах в тренерском штабе «Йокерита»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки рассказал о переменах в тренерском штабе команды, которые произошли после завершения сезона.

— Мика Сааринен решил двигаться вперед, и это нормально, — приводит слова Марьямяки офиуиальный сайт КХЛ. — Сегодня тренеры должны быть больше ориентированы на коммуникацию с игроками, на обсуждение мелких деталей. Пекка и Ари-Пекка имеют достаточно опыта работы и главными тренерами, и ассистентами. Они понимают, что их ждет. Уверен: и им, и всей команде понравится наше сотрудничество.

— Заметили ли вы какие-то изменения в Лиге за два года?

— Я уверен, что КХЛ — лига высокого уровня. Но меня как тренера беспокоят размеры площадки. Я предпочитаю классические европейские, 60х30. В следующем сезоне нам придется перестраиваться, посмотрим, что нужно будет менять в игре.

— В следующем сезоне вступает в силу жесткий потолок зарплат, позволит ли это вашей команде остаться одним из претендентов на Кубок Гагарина?

— Мы знаем, какую цель преследует эта идея, и видим хорошие примеры того, как с введением потолка выравнивается уровень команд в других лигах. Что же касается цели — ею была и останется победа, мы хотим в конце концов порадовать своих болельщиков и завоевать Кубок Гагарина.