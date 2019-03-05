Марьямяки рассказал, как "Йокерит" добавил перца в игру с "Динамо"

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки после победы в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина над московским "Динамо" (2:1, 2-3) был очень доволен, как оборонялась его команда в третьем периоде.

– Первый период начали хорошо, после перерыва не смогли реализовать большинство 5 на 3, – приводит официальный сайт КХЛ слова Марьямяки. – А в третьем периоде очень доволен тем, как мы оборонялись. Практически не давали сопернику создать моменты. Но затем мы добавили перцу в игру и схлопотали два ненужных удаления. Сами себе создали проблемы.

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