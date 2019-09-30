КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Марьямяки отметил игру «Йокерита» в меньшинстве

23:20
Теги:

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча с «Динамо» (2:1 ОТ).

— Наш соперник сегодня был хорош особенно в первом периоде, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. - Нам повезло, что мы ушли на первый перерыв при счете 1:0. Но после это мы заиграли лучше, я очень доволен нашими действиями. Когда у соперника есть такие игроки как Шипачев и Петерссон, то наша игра в меньшинстве без пропущенных шайб очень радует. Но и отмечу Яниса Калниньша, который провел великолепный матч.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/30/457041.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир