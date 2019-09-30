Марьямяки отметил игру «Йокерита» в меньшинстве

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча с «Динамо» (2:1 ОТ).

— Наш соперник сегодня был хорош особенно в первом периоде, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. - Нам повезло, что мы ушли на первый перерыв при счете 1:0. Но после это мы заиграли лучше, я очень доволен нашими действиями. Когда у соперника есть такие игроки как Шипачев и Петерссон, то наша игра в меньшинстве без пропущенных шайб очень радует. Но и отмечу Яниса Калниньша, который провел великолепный матч.

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