Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:5 ОТ).

«Мы начинали хорошо каждый из периодов сегодня, но во втором периоде что-то непонятное случилось с нами, — цитирует тренер сайт КХЛ. — Если ты забиваешь четыре шайбы в Москве ЦСКА, то можешь рассчитывать на победу, но сегодня нас подвели мелкие ошибки. В целом доволен тем, как сыграла команда. Причина ошибок? Все стараются играть на максимуме и делать правильные вещи, поэтому ошибки случаются. По состоянию Андерса Линдбека сейчас ничего не могу сказать».