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Марьямяки — о поражении от ЦСКА: «Во втором периоде что-то непонятное случилось с нами»

20:37
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:5 ОТ).

«Мы начинали хорошо каждый из периодов сегодня, но во втором периоде что-то непонятное случилось с нами, — цитирует тренер сайт КХЛ. — Если ты забиваешь четыре шайбы в Москве ЦСКА, то можешь рассчитывать на победу, но сегодня нас подвели мелкие ошибки. В целом доволен тем, как сыграла команда. Причина ошибок? Все стараются играть на максимуме и делать правильные вещи, поэтому ошибки случаются. По состоянию Андерса Линдбека сейчас ничего не могу сказать».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/03/479528.html

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