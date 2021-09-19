Марьямяки назвал трудным матч «Йокерита» против «Барыса»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:2 Б).

«Суббота и пять тысяч зрителей на трибунах нашей арены — играть было очень приятно. Три домашних игры, три победы — и все это в присутствии довольно большого количества зрителей.

Матч был трудным. Состав еще не совсем устоялся, и это видно сейчас в нашей игре. С другой стороны, во втором периоде мы действовали превосходно, хотя и сглупили немного в концовке.

В дополнительное время мы здорово справились с ситуацией, когда оказались в меньшинстве, и с буллитами у нас, похоже, все в порядке. Будем продолжать в том же духе", — приводит слова Марьямяки пресс-служба клуба.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Ессе Йоэнсуу. В основное время у «Йокерита» дубль оформил Никлас Йенсен. У «Барыса» отличились Никита Михайлис и Мэтт Фрэттин.