Марьямяки назвал причину разгромной победы «Йокерита» над московским «Динамо»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал разгромную победу над московским «Динамо (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Знали, что нас ждет хороший матч. В целом команда сыграла великолепно. Не знаю, как правильно ответить на вопрос о том, что мы взяли в играх против московского «Динамо» с поражения в плей-офф. Думаю, что мы просто улучшаем свою игру. Роль Брайана О'Нилла в нашей команде огромная — большинство, меньшинство, равные составы. Его звено сегодня закрыло тройку Шипачева у «Динамо»», — цитирует финского специалиста официальный сайт лиги.

После этой победы «Йокерит» поднялся на восьмое место на «Западе» с 29 очками, «Динамо» — четвертое (34 балла).