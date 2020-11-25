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Марьямяки назвал причину разгромной победы «Йокерита» над московским «Динамо»

10:07
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал разгромную победу над московским «Динамо (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Знали, что нас ждет хороший матч. В целом команда сыграла великолепно. Не знаю, как правильно ответить на вопрос о том, что мы взяли в играх против московского «Динамо» с поражения в плей-офф. Думаю, что мы просто улучшаем свою игру. Роль Брайана О'Нилла в нашей команде огромная — большинство, меньшинство, равные составы. Его звено сегодня закрыло тройку Шипачева у «Динамо»», — цитирует финского специалиста официальный сайт лиги.

После этой победы «Йокерит» поднялся на восьмое место на «Западе» с 29 очками, «Динамо» — четвертое (34 балла).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/24/476356.html

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