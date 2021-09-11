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Марьямяки: «Матч с «Авангардом» был близок к тому, что «Йокерит» хочет показывать на льду»

20:27
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2).

«Мы знали, что нужно будет выложиться по полной, чтобы добиться победы, что мы и сделали. Первый период был хорош, во втором у нас возникли сложности. Третий период был нашим лучшим в этом матче, горжусь своей командой. Несмотря на то, что получили не совсем удачную шайбу, не опустили руки, продолжили бороться и уезжаем домой с четырьмя очками, чему очень рады. В этом сезоне мы внесли в игру команды несколько тактических изменений. Сегодняшний матч был близок к тому, что мы хотим показывать на льду. Но не нужно забывать, что мы вместе всего семь недель — нам нужно набираться опыта и развивать командные действия», — цитирует Марьямяки официальный сайт КХЛ.

Самым результативным игроком встречи Вели-Матти Савинайнен, в активе которого результативная передача и победная шайба. У «Авангарда» отличились Петер Цегларик и Вилле Покка.

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Александр Кравченко все материалы автора

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