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Марьямяки: «Кроме результата, ничего плохого об игре «Йокерита» сказать не могу»

09:37
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Результат негативный. У нас было очень много шансов, особенно в первом и третьем периоде. Вратарь соперников был сегодня просто великолепен. Кроме результата матча ничего плохого про эту игру я не могу сказать. Конечно, такой игрок как Микко Лехтонен — это большая потеря. Но после его ухода наши защитники стали лучше играть», — цитирует Марьямяки официальный сайт КХЛ.

Финский клуб на данный момент занимает восьмое место на «Западе» с 29 очками, нижегородцы — седьмые на «Востоке» (30 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/26/476436.html

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