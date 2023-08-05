Марушев считает, что в «Ак Барсе» можно равняться на каждого игрока

Нападающий Максим Марушев, находящийся на просмотровом контракте в «Ак Барсе», поделился впечатлениями от победы над «Нефтяником» (5:0) в товарищеском матче.

«Это втягивающая игра. Первый период я просидел, нужно было побыстрее вкатиться через какие-то моменты, силовые приемы. Здорово, что получилось забить. На кого равняюсь в команде? Можно на каждого равняться, все мастера. Находиться каждый день с ними — это большой опыт для меня, это может быть раз в жизни», — приводит слова Марушева Metaratings.

Предыдущие два сезона 24-летний Марушев провел в «Хендерсон Сильвер Найтс» — фарм-клубе «Вегасо». До переезда в США хоккеист уже выступал за «Ак Барс».