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Сегодня, 14:00

Бывший игрок «Вегаса» Марушев: «В Америке совсем другая игра»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий «Трактора» Максим Марушев в интервью «СЭ» рассказал о двух сезонах, проведенных в системе «Вегаса».

— Что вам дали два года в Северной Америке?

— В первую очередь, опыт: как жизненный, так и хоккейный. Пожил в другой стране, посмотрел на нее. Было интересно узнать, как в Америке живут люди, узнать их менталитет. В хоккейном плане тоже хотелось понять, что из себя представляет североамериканский хоккей. Понял, что он очень жесткий. Там люди очень сильно бьются за место в НХЛ.

— Тому же Шипачеву североамериканский хоккей в «Вегасе» не подошел.

— В мой последний год в России уже был на связи со скаутом «Вегаса». Поэтому потихоньку старался перестраиваться под североамериканский стиль, проводить больше силовых приемов. Когда приехал в Америку, то заметил, что игра там совсем другая. Было тяжело, но тренеры подсказывали и помогали адаптироваться. В какой-то момент стало полегче.

— В «Вегасе» за Восточную Европу отвечает украинец Александр Годынюк. Он упрощал адаптацию?

— Вообще мне много кто помогал. Хотя Годынюк, конечно, сделал большую часть работы. Он ввел меня в команду, подсказывал много нюансов, созванивался со мной после игр. Спасибо ему, что помог мне.

— К чему дольше всего привыкали в Америке?

—  Наверное, к быстроте игры и размеру площадок. Хотя в России тоже активно переходят на канадские коробки. Плюс приходилось развивать скорость принятия решений. А еще там постоянно нужно держать удар, потому что тебя постоянно летят бить.

Максим Марушев. «У американцев такой менталитет: говорят, что все хорошо, а на самом деле по-другому». Интервью Марушева — о «Вегасе» и шансах в КХЛ

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Трактор
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