Бывший игрок «Вегаса» Марушев: «Тренеры говорили нам: «Хотя бы изредка говорите на английском»

Нападающий «Трактора» Максим Марушев в интервью «СЭ» вспомнил о сезонах, проведенных в «Хендерсоне», фарм-клубе «Вегаса».

— У вас в «Хендерсоне» была достаточно большая русская диаспора: Дорофеев, Мироманов, Морозов, Чайка.

— Мне очень повезло, что когда я приехал в «Хендерсон», то там был Паша Дорофеев. Потом уже подъехал Даня Мироманов. Мы отыграли втроем один сезон, а чуть позже к команде присоединились Ваня Морозов и Даня Чайка. На самом деле это помогает. По крайней мере, было с кем поговорить на русском языке. Конечно, часто проводили время вместе: выбирались на ужин, играли во что-то.

Естественно, в раздевалке мы чаще говорили на русском. Вначале тренерам это было непривычно. Иногда говорили: «Вы хотя бы изредка говорите на английском». Но мы, конечно, не слушали.

— Многие североамериканские тренеры как раз и жалуются, что большое количество соотечественников мешает учить язык.

— Да, это мешало учить английский. Хотя у меня получилось его выучить. Правда, сейчас он немного забывается. Конечно, хочется поддерживать его уровень. Наверное, в ближайшее время возьму пару уроков у репетитора, чтобы не забывать его.