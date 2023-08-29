Максим Марушев: «На данный момент не вижу смысла смотреть в сторону НХЛ»
Нападающий «Трактора» Максим Марушев в интервью «СЭ» прокомментировал возможность возвращения в Северную Америку, где провел два последних сезона в системе «Вегаса».
— «Вегас» сохранил права на вас в НХЛ?
— Честно, даже не интересовался этим. Пока даже не думаю о возвращении в Северную Америку. Я разговаривал со своим агентом Шуми Бабаевым, и вроде бы они спрашивали, не хочу ли я вернуться в будущем. На данный момент даже не вижу смысла смотреть в ту сторону.
С апреля 2021-го Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон». На его счету 131 матч и 40 (14+26) очков. В 2020 году на драфте НХЛ россиянин был выбран «Вегасом» в седьмом раунде под 215-м номером. В июле 2023-го стало известно, что Марушев подписал просмотровый контракт с «Ак Барсом».
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