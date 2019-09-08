Мартиньш Карсумс: «Забыли про оборону»

Нападающий «Спартака» Мартиньш Карсумс отметил слабую игру команды в обороне в матче с минским «Динамо» (4:5).

— Бросили вратаря и защитников...Вроде бы, хорошо начали в атаке, создавали моменты, но забыли про оборону, — приводит слова форварда официальный сайт КХЛ. - И так все три периода. Да, был момент в третьем периоде и у меня. Убрал шайбу на неудобную, хотел бросить под мышкой вратарю. В итоге выше ворот. Честно говоря, даже не представлял себе, что могу так высоко бросать с неудобной.

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