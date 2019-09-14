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Мартиньш Карсумс: «Почему во второй по значимости в мире лиге три разных варианта площадок»

07:21
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Нападающий «Спартака» Мартиньш Карсумс рассказал о своем отношении к тому, что некоторые клубы КХЛ перешли на площадки меньших размеров.

— Мне просто непонятно, почему во второй по значимости в мире хоккейной лиге есть три разных варианта площадок, — цитирует News.ru Карсумса. -По-моему, это не совсем нормально. Хорошо бы, чтобы остался какой-то один стандарт.

Какой? Пока финский, наверное. Площадка чуть поменьше, физического контакта в игре чуть побольше. И бросков по воротам больше.

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