Мартиньш Карсумс: "Два периода тачку возили"

Нападающий "Спартака" Мартиньш Карсумс поделился впечатлениями от победы над СКА (3:2) во втором матча первого раунда плей-офф КХЛ.

– Уложитесь ли в четыре матча?

– Не знаю. Ха-ха. Надо просто играть в свой хоккей. А потом как будет.

– Пять секунд до конца, и у тебя неожиданно залетает.

– Я сразу посмотрел, сколько времени осталось до конца третьего периода. Конечно, эмоции были фантастическими. Но ничего, идем дальше.

– Должны были забивать в меньшинстве, когда "один в ноль" вышли.

– Вратарь просто лучше сыграл, бросал под ловушку, но, видимо, слишком высоко.

– 2-0 после двух матчей – неожиданность?

– Это для многих, наверное, неожиданность. Но главное, что мы сами в себя верим и выходим биться с первой до последней минуты. Хотя сегодня первые два периода возили тачку. Но в третьем показали характер.

– В первом матче как раз СКА тачку возил.

– Не знаю. Не меня надо спрашивать. Мы про свою игру думаем.

– В конце произошло чудо?

– Называйте как хотите. Главное, что выиграли. Идем дальше. (Игорь Еронко)