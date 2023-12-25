Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:19

Тренер «Амура» о победе над «Нефтехимиком»: «Сегодня фактически разыгрывалось четыре очка»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги домашнего матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:1).

«Упорный и напряженный матч, встречались соседи по турнирной таблице. Сегодня фактически разыгрывалось четыре очка, тоже самое будет и после завтра. Соперник очень агрессивно играет в атаке, мы кое где играли по счету. Беспокоит то, что сегодня было совершено мало бросков, в отличие от выездных матчей. В этом компоненте нам нужно прибавлять. У нас было очень много эмоций, это помешало нам сыграть более организовано. Где-то перехлестывало, желание было сумасшедшее. Надеюсь, сегодня мы выплеснули эмоции, немного остынем и будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова тренера сайт хабаровского клуба.

Также Мартемьянов отметил игроков своей команды.

«Поздравляю Влада Барулина с первым хет-триком в КХЛ. Дай бог, чтобы парни также продолжали играть. Мы ждем, когда другие звенья «прорвет» в плане результативности. У Броадхерста простуда, надеюсь, Алекс заиграет в полную силу после нового года, мы на него очень рассчитываем. Он поможет нам, особенно в большинстве. Отмечу нашего вратаря, он сделал много сейвов, держал нас в игре. Ли на сегодня был выведен из состава. Иногда полезно посмотреть игру с трибуны», — рассказал тренер.

«Амур» набрал 44 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 39 очками занимает 10-ю строчку таблицы «Востока».

Источник: ХК Амур
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Нефтехимик
Андрей Мартемьянов
0
Читайте также
Камила Валиева выступила под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана»
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
РБК: Набиуллина не стала оценивать присуждение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леонтьев — о поражении «Амуру»: «Мы не сломлены»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 43 27 16 59
2 Авангард 41 27 14 57
3 Сал. Юлаев 41 25 16 53
4 Лада 44 22 22 53
5 Трактор 43 23 20 51
6 Автомобилист 44 23 21 51
7 Ак Барс 43 24 19 50
8 Сибирь 44 20 24 47
9 Амур 43 18 25 44
10 Нефтехимик 43 15 28 39
11 Адмирал 41 13 28 35
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Спартак 44 29 15 62
2 Динамо М 43 29 14 62
3 Локомотив 41 27 14 57
4 Торпедо 43 26 17 55
5 СКА 42 27 15 55
6 ЦСКА 42 22 20 47
7 Северсталь 42 19 23 45
8 Динамо Мн 41 18 23 40
9 Куньлунь РС 43 15 28 35
10 Сочи 43 14 29 33
11 Витязь 43 14 29 33
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
25.12 12:00
Амур – Нефтехимик
 4 : 1
25.12 19:30
ЦСКА – Сал. Юлаев
 - : -
25.12 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости