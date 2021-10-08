Мартемьянов: «Сибирь» изменила розыгрыш большинства, «Витязь» был к этому не готов»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:1).

«Хороший матч, боевой. Накал матча очень понравился, команды вышли с хорошим настроем. Содержанием первого периода не особо доволен. Из-за ошибки забили нам гол, потом стали лучше выполнять задание. Молодцы парни, шли на ворота. Эта победа нужна была и болельщикам, и нам для очкового баланса.

Удаления Шора и Мерфи немного смазали впечатления от их игры. Но Шор удалялся в пылу борьбы, там 50 на 50. Ребята за него в меньшинстве бились, выстояли. Почему судьи дали Мерфи двухминутный дисциплинарный штраф — они не объяснили.

Мы немного изменили розыгрыш большинства, стали играть за воротами. Соперник, может, где-то не был к этому готов. Появились голевые моменты. Парни тоже стали ответственнее к большинству подходить на тренировках. Большинство соперника мы тоже просматривали. Постарались перекрыть лидеров «Витязя».

Дмитрий Овчинников завтра сыграет за «Сибирских Снайперов», а потом поедет на выезд с «Сибирью». Парень готов, он самозабвенно тренируется, переживает за команду. Мне он нравится, будет шанс — дадим сыграть», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Шайбы в составе победителей забросили Тревор Мерфи и Александр Шаров. Два очка набрал Ник Шор (0+2). У «Витязя» единственный гол забил Михаил Смолин.