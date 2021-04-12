Мартемьянов рассказал о том, как будут распределены зоны ответственности в тренерском штабе «Сибири»

Новый главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» рассказал о том, кто войдет в его тренерский штаб в следующем сезоне и как будут распределены зоны ответственности в нем.

— Переговоры с Евгением Шалдыбиным действительно идут. Пока по приезду в Новосибирск я встретился с Андреем Тарасенко, а также познакомился с кандидатом на должность видеотренера. Для меня очень важно это направление работы. Кандидат уже начал выполнение первого задания. Еще одно место в тренерском штабе пока вакантно.

Виталий Атюшов будет работать с защитниками. Он совсем недавно еще выходил на лед как игрок и для ребят он будет старшим товарищем и авторитетом. Виталий человек заслуженный. Выигрывал и чемпионат мира, и кубки в руках держал, и был капитаном в «Магнитке», где нашивку просто так не получишь. Я думаю, что он сумеет раскрыть свой потенциал. Мы работали вместе в центре «Сириус» — он буквально горит работой. Руководство центра очень довольно сотрудничеством с ним.

У Андрея Владимировича Тарасенко колоссальный опыт. Он знает всех пацанов. Я считаю, что он прекрасный специалист и еще будет развиваться в нашей совместной работе. У меня даже вопросов не возникало по поводу того, оставаться ли ему в штабе или нет. Я сразу сказал, что он обязательно будет в команде, даже не беря во внимание то, что он значимый человек для новосибирского хоккея. Нам нужны его профессиональные качества.

Если договоримся с Евгением Шалдыбиным, то он будет в большей мере отвечать за физподготовку. Это серьезный специалист, у которого есть много наработок. Когда ты занимаешься атлетизмом, то бывают такие тренировки, когда игрокам буквально плакать хочется, но через это надо пройти особенно на этапе предсезонной подготовки. Евгений умеет и объяснить, и показать. Он сам находится в прекрасной физической форме.

(Иван Богун)

Полностью интервью с Мартемьяновым можно прочитать здесь