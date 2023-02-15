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Сегодня, 07:15

Мартемьянов: «Сумели собраться только к третьему периоду, когда счет уже был 1:4»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Торпедо» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас акцент в атаке был размазанный. Сумели собраться только к третьему периоду, когда счет уже был 1:4. Хороший вопрос, за счет чего удалось разбудить команду перед третьим периодом. Это внутреннее состояние игроков. Хоккеисты — это такие люди, которые не любят проигрывать. У нас не скажу, что все, но часть команды были злые сами на себя. Поперли вперед, начали атаковать, сделали правильный акцент — и пошли голы. Нам деваться некуда уже было, пошли рискованные передачи, обводки, может быть, даже неоправданные — парни молодцы, что сумели извлечь из этого пользу», — цитирует пресс-служба лиги Мартемьянова.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и занимает второе место в Восточной конференции — 79 очков. «Торпедо» идет на второй строчке в Западной конференции — 87 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/14/509852.html
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Андрей Мартемьянов
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2 Торпедо 63 41 22 87
3 Локомотив 64 39 25 86
4 ЦСКА 62 39 23 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 63 37 26 83
2 Сибирь 63 36 27 79
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 62 34 28 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 63 34 29 77
7 Адмирал 63 31 32 71
8 Амур 63 29 34 67
9 Нефтехимик 63 30 33 65
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 63 26 37 59
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