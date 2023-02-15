Мартемьянов: «Сумели собраться только к третьему периоду, когда счет уже был 1:4»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Торпедо» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«У нас акцент в атаке был размазанный. Сумели собраться только к третьему периоду, когда счет уже был 1:4. Хороший вопрос, за счет чего удалось разбудить команду перед третьим периодом. Это внутреннее состояние игроков. Хоккеисты — это такие люди, которые не любят проигрывать. У нас не скажу, что все, но часть команды были злые сами на себя. Поперли вперед, начали атаковать, сделали правильный акцент — и пошли голы. Нам деваться некуда уже было, пошли рискованные передачи, обводки, может быть, даже неоправданные — парни молодцы, что сумели извлечь из этого пользу», — цитирует пресс-служба лиги Мартемьянова.
«Сибирь» проиграла третий матч подряд и занимает второе место в Восточной конференции — 79 очков. «Торпедо» идет на второй строчке в Западной конференции — 87 очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|46
|18
|97
|2
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|3
|Локомотив
|64
|39
|25
|86
|4
|ЦСКА
|62
|39
|23
|86
|5
|Динамо М
|63
|36
|27
|82
|6
|Витязь
|63
|32
|31
|72
|7
|Северсталь
|63
|27
|36
|67
|8
|Динамо Мн
|64
|25
|39
|63
|9
|Спартак
|63
|26
|37
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|62
|8
|54
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|63
|37
|26
|83
|2
|Сибирь
|63
|36
|27
|79
|3
|Металлург
|62
|33
|29
|77
|4
|Автомобилист
|62
|34
|28
|77
|5
|Авангард
|62
|35
|27
|77
|6
|Сал. Юлаев
|63
|34
|29
|77
|7
|Адмирал
|63
|31
|32
|71
|8
|Амур
|63
|29
|34
|67
|9
|Нефтехимик
|63
|30
|33
|65
|10
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|11
|Барыс
|63
|26
|37
|59
|15.02
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|15.02
|16:30
|
Барыс – Динамо Мн
|- : -
|15.02
|17:00
|
Металлург – Нефтехимик
|- : -
|15.02
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -