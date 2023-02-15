Мартемьянов: «Сумели собраться только к третьему периоду, когда счет уже был 1:4»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Торпедо» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас акцент в атаке был размазанный. Сумели собраться только к третьему периоду, когда счет уже был 1:4. Хороший вопрос, за счет чего удалось разбудить команду перед третьим периодом. Это внутреннее состояние игроков. Хоккеисты — это такие люди, которые не любят проигрывать. У нас не скажу, что все, но часть команды были злые сами на себя. Поперли вперед, начали атаковать, сделали правильный акцент — и пошли голы. Нам деваться некуда уже было, пошли рискованные передачи, обводки, может быть, даже неоправданные — парни молодцы, что сумели извлечь из этого пользу», — цитирует пресс-служба лиги Мартемьянова.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и занимает второе место в Восточной конференции — 79 очков. «Торпедо» идет на второй строчке в Западной конференции — 87 очков.