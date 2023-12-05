Мартемьянов — о поражении от «Авангарда»: «Все решила ошибка одного игрок»
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2).
«Авангард» сейчас на ходу, это заметно. Ждали, что они с первых смен пойдут в атаку, но мы стойко оборонялись, выдержали этот напор. Потихоньку игра выровнялась, забили гол в большинстве, но ошибка одного из наших ведущих игроков привела к тому, что мы игру проиграли. Сработало то самое правило, что не забиваешь ты — забивают тебе. Физически «Амур» точно не подсел к третьему периоду. Повторюсь, все решила ошибка одного игрока.
Хотел бы отметить в концовке игру соперника в обороне, очень самоотверженно парни играли. Ну и, конечно, вратаря, который совершил несколько умопомрачительных сэйвов. Да, возможно сэйв Проскурякова на Коршкове — это ключевой момент игры. При этом Егора винить не в чем, он очень здорово защитника обыграл и паузу выдержал, но там вратарь блестяще, конечно, сыграл», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
«Авангард» одержал третью победу подряд. С 53 очками команда занимает второе место в Восточной конференции после 37 матчей. «Амур» (37 очков) идет девятым на «Востоке».
В следующем матче омичи дома примут «Барыс». Игра пройдет 5 декабря. Хабаровчане на день позже в гостях сыграют с «Адмиралом».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|39
|25
|14
|55
|2
|Авангард
|37
|25
|12
|53
|3
|Ак Барс
|38
|23
|15
|48
|4
|Лада
|39
|20
|19
|48
|5
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|6
|Трактор
|38
|20
|18
|44
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|39
|17
|22
|41
|9
|Амур
|38
|15
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|38
|14
|24
|36
|11
|Барыс
|38
|12
|26
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|38
|25
|13
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|СКА
|37
|24
|13
|48
|5
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|6
|ЦСКА
|37
|20
|17
|42
|7
|Северсталь
|37
|16
|21
|38
|8
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|36
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Сочи
|38
|14
|24
|31
|11
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|5.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|- : -
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|- : -
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|5.12
|19:00
|
Витязь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.12
|19:00
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -
|5.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -