Мартемьянов — о поражении от «Ак Барса»: «Амур» шел до конца, положение в турнирной таблице не очень завидное»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б).

«Равная игра была на протяжении двух периодов, повели в счете и стали играть по нему, но немного не получилось. Подкосило ненужное удаление, пропустили гол. Но команда шла до конца, положение в турнирной таблице не очень завидное. Благодарен парням за самоотдачу, что забили и сравняли счет, все-таки очко взяли. «Ак Барс» на ходу, очень хорошо выглядит, поэтому этот балл дорогого стоит.

Есть такая вещь, что наши нападающие чуть-чуть комплексуют, маленько переигрывают в нужный момент, когда можно завершать эпизод хорошим броском, ищут лишнюю передачу. Постоянно работаем над этим, на раскатках и тренировках голы забиваются — в игре пока нет, хоть это и не сравнить, все-таки другой уровень нервного напряжения, это и максимальная самоотдача у соперников, и усталость», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» набрал 16 очков и расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур идет на 11-й строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем матче команды вновь встретятся друг против друга. Встреча пройдет 4 октября в Казани.