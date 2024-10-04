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Сегодня, 23:16

Мартемьянов — о победе над «Ак Барсом»: «Надеюсь, «Амур» оттолкнется в таблице и будет двигаться вверх»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1).

«Хочу поблагодарить хозяев за гостеприимство. Угостили нас и чак-чаком, и эчпочмаком. Может, это и предопределило результат сегодня (смеется). Непростой матч. Отмечу игру «Ак Барса» в атаке — прессинговали, атаковали ворота. Но у нашей команды за счет хорошего выполнения задания игра получалась во многих моментах. Сумасшедшая самоотдача в обороне, Игорь Бобков молодец, держал нас в игре постоянно. Волевая победа, очки нам нужны. Надеюсь, мы оттолкнемся в турнирной таблице и будем двигаться вверх. Не скажу, что рисунок игры поменялся у обеих команды. Немножко маловато сегодня мы играли в атаке, переигрывали, когда можно было атаковать и забивать. Надо проще играть, тогда игра будет интереснее с нашей стороны», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и с 16 очками расположился на втором месте в Восточной конференции. «Амур» с 9 очками — на 10-й строчке «Востока».

В следующем матче «Ак Барс» 7 октября дома сыграет с «Сибирью», «Амур» днем ранее сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
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Ак Барс – Амур
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