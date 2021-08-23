Мартемьянов: «Понравилось движение Мерфи, его заряд и физическая готовность. Это вселяет оптимизм»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ответил на вопросы журналистов после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на Кубке губернатора Челябинской области.

— «Сибирь» сегодня в два раза проиграла на точке. Вас беспокоит слабая игра на вбрасываниях?

— Меня, к сожалению, беспокоит это. Действительно, мы в два раза уступили на точке. Центральные нападающие «Автомобилиста» очень сильны в этом компоненте. Нам есть над чем работать.

— Как вам дебютный матч Тревора Мерфи? Уже на 30-й секунде вы дали ему сыграть в большинстве.

— Тревора мы на эту роль и брали. Он сыграл неплохо. Да, пока он только адаптируется в команде. У него прекрасный бросок. Заметил, что он даже на тренировках бросает с ходу, и шайба летит на нужной высоте. Очень быстрый игрок — у нас еще все впереди. Надо наигрывать его. Понравилось его движение, заряд и физическая готовность. Это вселяет оптимизм.

— Место ли на предсезонке таким стычкам как сегодня между Чесалиным и Кормье? Это идет в минус, или уже ощущается предчувствие сезона?

— Скорее всего, предчувствие сезона. Может, что-то еще произошло между ними. Нормальная мужская игра с боевым накалом. Думаю, болельщикам это понравилось. Это нормальное явление в хоккее.

— Показалось, что сегодня первый период выбивался из общей картины. Много брака, низкие скорости. С чем это связано?

— Еще рано искать стабильность. Разные команды по-разному выходят из-под нагрузок. В перерывах между турнирами мы не отдыхали. То, что не наблюдалось движения в первом периоде, нас тоже напрягло. Сделали небольшие коррективы, ребята стали играть через не могу. Видно, что команду еще что-то держит, но мы знаем что. Первый период мы действительно провели не очень хорошо. Не сработало большинство, хотя мы имели четыре минуты преимущества. Мы мало бросали и тяжело вошли в этот матч.

— В овертайме после одного из эпизодов показалось, что вратарь Харри Сятери тяжело вставал с колен, пытался размять правую ногу маховыми движениями. У него все нормально?

— С ним все в порядке, никаких жалоб с его стороны не поступало. Я видел мелкие травмы у парней, матч был боевым. Но по вратарю никакой информации у меня нет.

— Насколько вы довольны капитаном Олегом Ли, и будет ли он капитаном в сезоне?

— Пока не решено, кто будет капитаном в сезоне. Олег проявил бойцовские качества во второй половине матча: вел команду за собой, сделал много силовых приемов, где-то раздражал соперников. Это хоккей — такие вещи должны быть. Я им доволен. А кто будет капитаном — пока не решили. Знаю, что всех это очень волнует, но пусть это останется небольшим секретом.