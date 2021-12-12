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Мартемьянов — победе над «Куньлунем»: «Физические силы я у ребят были, но эмоций не хватало»

16:57
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Валидольный матч, тяжелая игра была. Соперник был заряжен на атаку, в обороне парни пластались, вратарь очень прилично сыграл. У нас, конечно, сегодня не хватало эмоций. Физические силы, я вижу, у ребят были, но эмоций не хватило, предыдущий матч спасти не удалось, но бились до конца. Для нас это урок, как готовиться к еще одной спаренной серии против «Амура».

Хорошо, что так все закончилось, и взяли два очка, которые планировали. У некоторых ребят была недооценка соперника, вполне возможно, хотя в голову к ним не залезешь. Об этом мы поговорили в перерыве, кое-что подкорректировали, стали играть более организованно и позволять себе меньше вольностей. В атаке сделали достаточное количество бросков, но вратарь соперника сыграл здорово. Ну и у нас с концентрацией была полная беда. Не знаю, чем объяснить то, что не попадали в пустые ворота", — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/12/494456.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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