Мартемьянов отметил хорошую игру вратарей в матче «Салават Юлаев» — «Сибирь»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Напряженный матч, в котором команды показали боевой характер: было много стычек, столкновений. В первом периоде соперник нас поддавил — мы тяжеловато выходили из прессинга, плюс проиграли много стыков. В перерыве провели работу, ребята прибавили в этом моменте. Потихоньку перевели игру в зону «Салавата», но, к сожалению, Метсола был на высоте. Хотел бы отметить игру вратарей сегодня, оба действовали надежно», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

Голкипер уфимской команды Юха Метсола отразил 29 бросков из 30, а

вратарь «Сибири» Харри Сятери 28 из 30.

«Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет в Уфе 4 марта, начало — в 17:00 по московскому времени.