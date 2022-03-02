Мартемьянов отметил хорошую игру вратарей в матче «Салават Юлаев» — «Сибирь»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
«Напряженный матч, в котором команды показали боевой характер: было много стычек, столкновений. В первом периоде соперник нас поддавил — мы тяжеловато выходили из прессинга, плюс проиграли много стыков. В перерыве провели работу, ребята прибавили в этом моменте. Потихоньку перевели игру в зону «Салавата», но, к сожалению, Метсола был на высоте. Хотел бы отметить игру вратарей сегодня, оба действовали надежно», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.
Голкипер уфимской команды Юха Метсола отразил 29 бросков из 30, а
вратарь «Сибири» Харри Сятери 28 из 30.
«Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет в Уфе 4 марта, начало — в 17:00 по московскому времени.
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|49
|22
|27
|52
|8
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|47
|22
|25
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|9
|Амур
|50
|19
|31
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|10
|Автомобилист
|45
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|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
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|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 1
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -