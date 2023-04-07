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Сегодня, 14:46

Мартемьянов отказался отвечать на вопросы о своем будущем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов воздержался от конкретного ответа на вопрос о своем ближайшем будущем.

«Пока нет. Меня уже и выгоняли, и сватали. Пишут везде. Будет официальная информация — ей я буду верить», — приводит слова Мартемьянова «Чемпионат».

в текущем сезоне «Сибирь» под руководством Мартемьянова уступила в первом раунде Восточной конференции Кубка Гагарина омскому «Авангарду» (1-4).

В Континентальной хоккейной лиге, помимо новосибирского клуба, Мартемьянов возглавлял «Автомобилист» и «Амур».

Ранее сообщалось, что 60-летний специалист возглавит хабаровский «Амур».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5059635-martemyanov-o-buduschem-budet-oficialnaya-informaciya-ej-ya-budu-verit.html
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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