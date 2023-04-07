Мартемьянов отказался отвечать на вопросы о своем будущем
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов воздержался от конкретного ответа на вопрос о своем ближайшем будущем.
«Пока нет. Меня уже и выгоняли, и сватали. Пишут везде. Будет официальная информация — ей я буду верить», — приводит слова Мартемьянова «Чемпионат».
в текущем сезоне «Сибирь» под руководством Мартемьянова уступила в первом раунде Восточной конференции Кубка Гагарина омскому «Авангарду» (1-4).
В Континентальной хоккейной лиге, помимо новосибирского клуба, Мартемьянов возглавлял «Автомобилист» и «Амур».
Ранее сообщалось, что 60-летний специалист возглавит хабаровский «Амур».
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