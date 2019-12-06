Мартемьянов — о поражении от «Сочи»: «На буллиты, скорее всего, нас не хватило чисто физически»
00:14
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после поражения от «Сочи» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает официальный сайт клуба из Сочи.
— Очень хороший матч, напряженный, думаю, что болельщикам понравился, — приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Сочи». — Хотел бы сказать большое спасибо всем парням. Нас, к сожалению, становится все меньше и меньше, но мы проявляем характер, стойкость. Команда, несмотря ни на что, идет вперед и та шайба, которой мы сравняли счет, дорогого стоит. На буллиты нас, скорее всего, не хватило чисто физически. Команде большое спасибо, была хорошая игра.
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https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-Avtomobilist-Press-konferencija-9431
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