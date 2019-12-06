КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Мартемьянов — о поражении от «Сочи»: «На буллиты, скорее всего, нас не хватило чисто физически»

00:14
Теги:

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после поражения от «Сочи» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает официальный сайт клуба из Сочи.

— Очень хороший матч, напряженный, думаю, что болельщикам понравился, — приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Сочи». — Хотел бы сказать большое спасибо всем парням. Нас, к сожалению, становится все меньше и меньше, но мы проявляем характер, стойкость. Команда, несмотря ни на что, идет вперед и та шайба, которой мы сравняли счет, дорогого стоит. На буллиты нас, скорее всего, не хватило чисто физически. Команде большое спасибо, была хорошая игра.

«Сочи» по буллитам выиграл у «Автомобилиста»

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-Avtomobilist-Press-konferencija-9431

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир